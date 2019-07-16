في عيد زواجها الثامن .. ريا أبي راشد تنشر صورا لأول مرة من حفل زفافها

نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” مجموعة من الصور من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
وجاء ذلك بمناسبة احتفالها بمرور 8 سنوات على زواجها .
وعلقت ريا على الصور قائلة : ” بمناسبة عيد زفافنا الثامن .. صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما ” .
يذكر أن ريا قد تزوجت في عام 2011 من رجل أعمال إيطالي يدعي ” فاليريو كامارانو ” وأقيم حفل الزفاف في روما .
ورزقت ريا بطفلتها الأولى ” لولا ” في عام 2016 .
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بمناسبة عيد زفافنا الثامن، صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما 15/07/2011 Valerio & i are celebrating 8 happy married years today. I thought i would show you some of our Rome wedding photos for the first time. PS: yes, two dresses 😂 💝💝💝💝💝