في عيد زواجها الثامن .. ريا أبي راشد تنشر صورا لأول مرة من حفل زفافها

نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” مجموعة من الصور من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

وجاء ذلك بمناسبة احتفالها بمرور 8 سنوات على زواجها .

وعلقت ريا على الصور قائلة : ” بمناسبة عيد زفافنا الثامن .. صور لم انشرها من قبل من عرسي في روما ” .

يذكر أن ريا قد تزوجت في عام 2011 من رجل أعمال إيطالي يدعي ” فاليريو كامارانو ” وأقيم حفل الزفاف في روما .

ورزقت ريا بطفلتها الأولى ” لولا ” في عام 2016 .