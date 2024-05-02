صادف أمس الموافق الأول من شهر مايو، عيد ميلاد الفنانة المصرية منة عرفة، والتي أتمت عامها الـ25 حيث أنها مواليد 1999.

وتزامنا مع تلك المناسبة أعاد النشطاء تداول صورة نادرة جمعت منة عرفة بشقيقتها الكبرى التى خطفت الأنظار بجمالها.

شقيقة منة عرفة

وقالت الفنانة منة عرفة عن شقيقتها خلال حوار سابق لها في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، إنها لم ترغب في التمثيل، وإن شقيقتها الكبرى هي التي كانت تهوى التمثيل وتذهب للاستديوهات وعملت فترة كموديل. والمخرجين شاهدوها معها وطلبوا من شقيقتها أن تُخضعها لاختبارات التمثيل. كما أشارت منة إلى أن شقيقتها تزوجت وتركت التمثيل والفن تماماً.

الفنانة منة عرفة وشقيقتها الكبري

أول ظهور للفنانة منة عرفة

كان أول ظهور للفنانة منة عرفة في مسلسل “السندريلا” بطولة منى زكي، حيث جسدت منة سعاد حسني في طفولتها، ثم أخذها الفنان أحمد حلمي في فيلم “مطب صناعي” واشتهرت في هذا العمل بعد غناء أحمد حلمي لها “أنا لما حبيبتي هتكبر”.

أبرز أعمالها السينمائية

ويعتبر فيلم “شريط 6” أجدد وأحدث أعمالها السينمائية، التي من المقرر طرحه قريباً بدور العرض، بعد طرح عدد من الأفلام في موسم عيد الفطر.

وتدور أحداثه حول طبيب أمراض نفسية، يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد، والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

أبرز أعمالها الدرامية

أما على مستوى الدراما، فقد ظهرت منة عرفة في مسلسلات “حضرة الضابط أخي” و”نعم مازلت آنسة” و”المفطراتي” و”ليالينا 80″ و”بحر” و”الكابوس” و”سرايا عابدين” و”القاصرات” و”شارع 9″ و”إلا أنا”.

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة في مسلسل “ليل بنات” الذي عرض في السباق الدرامي لرمضان 2023، بطولة كل من: سهير رمزي، وهاجر الشرنوبي، وديانا هشام، وحنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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