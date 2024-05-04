يصادف يوم 3 مايو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ميريام فارس والتي أتمت عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر.

وفاة ابن ميريام فارس

وتزامنا مع تلك المناسبة أعادت صفحات نشر تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس، إصابتها بالاكتئاب عقب وفاته، حيث كشفت الفنانة اللبنانية إن حملها الآخير لم يكن الثاني ولكن كان الثالث بعد ما تعرضت للإجهاض في عام 2017، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه.

ميريام فارس مع ديف مولدها الثاني

تفاصيل وفاة ابن ميريام فارس

وتطرقت إلى وفاة نجلها، قائلة: «في شهر يوليو من عام 2017، تأكد حملي بمولودي الثاني ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي ما تحمل الحمل وروحت حسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع أنه مش ذنبي وحسيت بالاكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف ما يحس به غير الست اللي بتمر بنفس الظروف».

ميريام فارس وإبنها جايدن

ولم يكن ذلك الشعور سهلا على الفنانة اللبنانية التي قررت وقف جميع أعمالها الفنية ومشاريعها الغنائية في تلك الفترة حيث لم يعد لديها هدف أو حلم كما فقدت شغفها تجاه العمل في تلك الفترة، وهو أمر لم يكن معتادا عليها لأنها كانت تجيد الفصل بين حياتها الشخصية والعملية، على حد تعبيرها، واستمر ذلك الوضع على مدار 4 سنوات، قائلة: «هذا الشئ أخذ 4 سنوات كانوا صعبين وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حالي وما وقفت حفلات وكان المسرح المكان الوحيد اللي بيطلعني من اللي أنا فيه».

وكشفت خلال الفيلم الوثائقي «الرحلة»، الذي أطلقته منصة «نتفليكس»،عن الحمل الثالث لها والذي تزامن مع أزمة كورونا، حيث قالت إنها اكتشفت حملها بعد إعلان وفاة أول حالة بالفيروس التاجي: «بعد أسبوع من رجوعى من السفر اكتشفت أني حامل في الأسبوع السادس بمولودي الثالث»، وتابعت: «والحمدلله في 2020 ربنا أعطاني ابني (ديف) ومبسوطة على قد ما كنت خايفه عليه ومن الوباء اللي عايشينه وتنعاد معايا نفس التجربة وأفقد ابني».

أطفال ميريام فارس

يُذكر أن ميريام فارس لديها طفل آخر يدعى «جايدن» من زوجها داني متري، وقالت خلال الفيلم الذي تبلغ مدته ساعة و11 دقيقية، إنها كانت تتمنى أن ترزق ببنت بعدما انجبت ولدين، قائلة: «كان على بالنا أنا وزوجي، بنت، ولكن سواء ولد أو بنت حلوين، كل شيء من ربنا منيح، والمهم إن تكون صحتهما جيدة».

تكريم ميريام فارس

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: “حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام”.

وأضافت: “لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي

حفل الفنانة ميريام فارس

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس أقامت آخر حفلاتها يوم 13 من إبريل الجاري، بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

وأقيم حفل ميريام فارس داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي له.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

آخر أعمال الفنانة ميريام فارس

وكانت أغنية “تزلزلها” آخر أعمال ميريام فارس الغنائية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحها.

وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس.

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