صادف أمس الأربعاء الموافق 27 من مارس عيد ميلاد كندة علوش، والتي أتمت عامها ال 42، وتزامنا مع تلك المناسبة أعادت حسابات فنية على السوشيال ميديا نشر عدة صور للفنانة السورية وكان أبرزها صورة جمعتها بشقيقها “بدر”.

كندة علوش وشقيقها

حيث نشرت كندة علوش صورة لشقيقها، في وقت سابق على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث كانت معه علي أحد الشواطئ.

وحرصت علي تهنئته بعيد ميلاده خلال تعليق أرفقته بتلك الصورة قائلة: “بدورة حبيبي.. كل سنة وانت أحلى وأهضم وأحسن رفيق وأخ، الله يوفقك ويسعدك وتضل جنبي على طول”.

وتحرص الفنانة كندة علوش، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

نبذة عن كندة علوش

كندة علوش من مواليد 27 مارس، تخرجت من قسم الدراسات المسرحية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست كذلك الأدب الفرنسي.

وبدأت كندة مسيرتها الفنية كمساعدة مخرج في المسرح ثم في السينما من خلال فيلمي المهد للمخرج الهولندي هافال أمين، وحفلة صيد للمخرج السوري نبيل المالح. كما أخرجت الفيلم الوثائقي في مهب الريح الذي يتحدث عن معاناة العمال السوريين في لبنان.

أعمال كندة علوش

وانطلقت كندة في التمثيل بالدراما التلفزيونية السورية في 2005 بأعمال حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أشواك ناعمة، شغف، الظاهر بيبرس، وفي 2006 شاركت في مسلسلي أحقاد خفية وحسيبة، وفي العام التالي شاركت في بطولة فجر آخر، سلطانة، ظل امرأة، حكم العدالة، جنون العصر، يوم ممطر آخر وعرفها الجمهور المصرى لأول مرة من خلال دورها في مسلسل أهل كايرو ثم فيلم ولاد العم للمخرج شريف عرفة.

زواج كندة علوش وعمرو يوسف

وتزوجت الفنانة السورية كندة علوش من النجم المصري عمرو يوسف، وعقد الزفاف في يناير 2017، وفي 2018 رزقت بابنتها حياة، لذلك شاهد أجمل صور كندة مع زوجها عمرو يوسف.

وعن سبب حبها لزوجها عمرو يوسف، قالت كندة علوش في لقاء سابق من خلال برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس:” مفيهوش حاجة متتحبش، وأنا مش بقول كده لأنى بحبه ولكنها الحقيقة، وفى كتير سألونى “بتحبى في ايه”، فكنت برد عليهم وأقولهم أنه فيه كل الصفات الحلوة واللى ممكن أختزلها في صفة واحدة وهى أنه “نبيل”، لأن هذا يعنى أنه شخص كريم ومن أصل طيب وابن ناس كويسين مش لازم يكون ابن امير أو ملك ولكنه شخص تربى على القيم والأخلاق واحترام المرأة حتى لو مش قريبة منه”.

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فيلم “نزوح”، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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