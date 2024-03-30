احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد ميلادها مبكرا، فعيد ميلادها يوافق 31 مارس حيث تتم عامها الـ48.

وتزامنا مع تلك المناسبة، تداولت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، أحدث صورة شهدت ظهور (يوسف) نجل الإعلامية ريهام سعيد،

ابناء ريهام سعيد

ونشرت ريهام سعيد صورة مع نجلها الذي اصبح شابًا وسيمًا يشبهها كثيرًَا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلًا كبيرًا من قبل الروّاد، وأخذوا يتساءلون عن المزيد من المعلومات حول أبناء الإعلامية المصرية.

يوسف نجل ريهام سعيد

يوسف هو نجل ابن ريهام سعيد الأكبر وهو شقيق ابنتها (أمينة) من زيجتها الأولى، وقد خطف يوسف الأنظار بوسامته، بعدما نشرت والدته أول صوره له مع شقيقته ووجهت من خلالها إعتذار لهما بعد الأزمات المستمرة التي وقعت بها في الفترة الماضية بسبب طبيعة عملها الإعلامي، كما أحتفلت ريهام بتخرجه من المرحلة الثانوية عام 2020 ونشرت حينئذٍ مجموعة من الصور تجمعها به توثيقًا لتلك المناسبة.

ابنة ريهام سعيد تمتهن مهنة الطهي

وسبق وأن كشفت ريهام سعيد بأنها ابنتها أمينة تمتهن مهنة الطهي ونشرت سابقا صورة لها وهي ترتدي الملابس البيضاء من المطبخ.

أمينة ابنة ريهام سعيد

وأمينة هى ابنة ريهام سعيد من زيجتها الأولى عندما كانت بعمر 19 عامًا واستمرت ثلاث سنوات ثم انفصلت بحسب تصريحاتها فى أحد البرامج التليفزيونية بسبب منعها من اللبس والخروج والحديث في الهاتف.

ولدى ريهام سعيد الى جانب ابنتها أمينة ويوسف، ابن أخير يُدعى (طارق) من زيجتها الحالية والتي وأنجبته من زوجها الحالي مدحت عفيفي.

ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

من ناحية أخرى، احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها الـ48 وسط حضور عدد كبير من أصدقائها داخل الوسط الفني.

وحضر حفل العيد ميلاد كل من سوسن بدر ونرمين الفقي وراندا البحيري بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها خارج الوسط الفني.

ونشرت ريهام سعيد صورة لها من حفل عيد الميلاد جمعتها بنرمين الفقي وسوسن بدر وعلقت عليها قائلة حبايب قلبي نورتوني.

حقيقة اعتزال ريهام سعيد الفن

أثير خلال الساعات الماضية جدل واسع بسبب ما تردد عن اعتزال ريهام سعيد للفن والإعلام، بعدما نشرت إنها ستبتعد لفترة عن الأضواء، بدافع الراحة من الحروب التي لا تنتهي، وهو الأمر الذي فسره الكثيرون من جمهورها على أنه إعلان لاعتزال الفن والإعلام.

وقالت ريهام سعيد: “غير حقيقي تلك الاخبار ولم اعتزل الفن وسأقاضي كل من نشر اخبار كاذبة عني لان ذلك سيسبب لي ضررا مع القناة “.

وتابعت: “انا كنت متفقة اني اظهر للناس في لايف بعد الفجر ولكن حسيت ان شكلي مش مناسب دلوقتي فقررت الابتعاد، وتفاجات نشر اخبار باعتزالي وفسروا المنشور بطريقة خاطئة .

يُذكر أن ريهام سعيد من أكثر الإعلاميات المصريات المثيرات للجدل، وكانت قد أحدثت جدلاً كبيراً كان آخرها عملية التجميل التي أجرتها والخطأ الطبي الناجم عنها،وقد أحدثت جدلاً كبيراً أيضا في حلقة بعنوان “صيد الثعالب” والتي واجهت بسببها هجوماً شديدا من الجمهور وجمعيات الرفق بالحيوان وتم إيقافها بسببها.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »