تحتفل اليوم الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها التاسع والأربعين، وتصدر اسمها تريند مؤشرات البحث وبدأ الجميع يبحث عن معلومات جديدة عنها خاصة حياتها الشخصية وابنائها.

أولاد نيللي كريم

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور أبناء الفنانة نيللي كريم، والذي نشرها مسبقًا نجلها الأكبر يوسف بعض اللقطات له مع أصدقائه من حفل زفاف والدته عام 2021

نجلها الأكبر يوسف :

ونجل نيللي كريم البكر، يوسف صبري، شارك متابعيه عبر خاصية الستوري على حسابه عبر «إنستجرام»، مجموعة لقطات وذلك قبل عامين عند احتفالهم بزفاف والدته النجمة نيللي كريم على لاعب الاسكواش هشام عاشور.

ويوسف صبري هو نجل نيللي كريم البكر من زيجتها الأولى من المهندس بهاء صبري ويعيش بين القاهرة ولندن، وقد احتفلت نيللي كريم بتخرجه عام 2019 حيث نشرت حينها صوره وهي تقبله وتهنئه بالتخرج.

نجلها الثاني كريم :

وأنجبت نيللي كريم أيضًا من زوجها الأول بهاء صبري، نجلها كريم الذي تخرج أيضًا من الجامعة، وسبق وأن تحدثت نيللي كريم عن زيجتها الأولى التي جاءت من دون موافقة أهلها وفي عمر صغير، حيث كانت تبلغ من العمر وقتها 17 عامًا، معتبرة بأنها غير نادمة على الزواج المبكر بكونها سعيدة بنجليها.

أزواج نيللي كريم

يُذكر أن نيللي كريم تزوجت في حياتها ثلاث مرات، وأنجبت من زوجها الأول بعمر صغير وهي مازالت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولديها منه ولدين هما (كريم ويوسف) لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية “هاني أبو النجا” وانجبت منه ابنتين هما (سيليا وكندة)، وفي عام 2015 أعلنت انفصالها عنه. وبعد 11 عامًا من العزوبية تزوجت نيللي كريم للمرة الثالثة في عام 2020.

بداية نيللي كريم

بدأت الفنانة نيللي كريم مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

ولدت نيللي كريم لأب مصري وأم روسية، و ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991.

بدأت نيللي كريم بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم “سحر العيون” وشاركها البطولة حلا شيحة و عامر منيب.

عاشت طفولة صعبة بسبب نشأتها الملتزمة وتأثرها بالثقافة الروسية، وأوضحت الفنانة في تصريحات تلفزيونية سابقة لها، أن والدها رحل حينما كانت في الـ 16 من عمرها بسبب معاناته مع مرض السرطان، لافتة إلى أن والدتها تعاملت بقوة مع وفاة والدها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة.

مرض نيللي كريم

تعرضت نيللى كريم قبل عام إلى أزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه وقامت بإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت العملية وعادت إلى عملها فى التمثيل.

يذكر أن عرض مؤخرا للفنانة نيللي كريم فيلم علي الزيرو.

فيلم “ع الزيرو” من بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداثه في إطار دراما إنسانية مؤثرة، حيث يصارع محمد رمضان الزمن لإنقاذ حياة ابنه، بعد اكتشاف إصابته بمرض خطير، ويدمج الفيلم بين القصص الإنسانية والأكشن.

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