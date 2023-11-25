حلت أمس، الثلاثاء، 24 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية ميرفت أمين، التي تعد واحدة من أشهر وأبرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية.

وتزمنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم قصة الفنان علاء مرسي الذي كان متيمًا بحب ميرفت أمين لمدة 25 عامًا.

علاء مرسي وحبه الجنوني لـ ميرفت أمين!

كشف الفنان علاء مرسي، أنه عاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عامًا حتى الآن.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره السابق بـ “برنامج العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة “المحور”، :”اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدًا، وبنام وبحلم بيها، كما عشقت الفنانة سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرًا يوم فرحي”.

أبرز محطات حياة ميرفت أمين في ذكرى عيد ميلادها

ولدت ميرفت محمد مصطفى أمين عام 1948، في محافظة المنيا، لأب مصري وأم إنجليزية. تميزت منذ طفولتها بجمالها وحضورها اللافتين.

التحقت بكلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، وشاركت في عدد من المسرحيات الجامعية، لكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.

تغيرت حياتها عندما ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية الفنانين محمود المليجي وأحمد رمزي ورشدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان أحمد مظهر، الذي أقنعها بالعمل في السينما.

قدمت ميرفت أمين أول أفلامها عام 1965، من خلال فيلم “حب المراهقات”، وسرعان ما لفتت الأنظار بجمالها وقدرتها على التمثيل.

وقفت ميرفت أمين في بدايتها بجوار كبار الفنانين، مثل عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وفريد شوقي، وأحمد رمزي، ورُشدي أباظة.

شكلت ميرفت أمين مع الفنان نور الشريف ثنائيًا فنيًا ناجحًا، وشاركته بطولة 27 فيلمًا، أبرزها “الحفيد” و”سواق الأتوبيس”.

زيجات ميرفت أمين

لم تستقر حياة ميرفت أمين الشخصية، وتزوجت 5 مرات، الأولى من المطرب السوري موفق بهجت، والثانية من عازف الجيتار الراحل عمر خورشد، والثالثة من الفنان حسين فهمي، والرابعة من المنتج حسين القلا، والخامسة من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

ومنذ طلاقها الأخير تعيش ميرفت أمين دون زواج، وكانت ابنتها تعيش معها قبل زواجها من الفنان أحمد فهمي.

رغم مرور السنين، ما زالت ميرفت أمين تحتفظ بجمالها وحضورها اللافتين، وتحظى بحب واحترام جمهورها.

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