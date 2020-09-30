نشرت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ صورة لها وهي تحمل قالب الحلوى، بمناسبة عيد ميلادها الـ 39، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رضوى على صورتها بالقول: “أنا تميت الـ39.. تقريبًا أنا كبرت”.

وتلقّت رضوى عدد كبير من التلعيقات من قبل المتابعين الذين وجّهوا لها التهاني.

وكانت قد إعتذرت رضوى الشربيني مؤخرا عن تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن المحجبات وانهن أفضل بكثير من غير المحجبات وذلك بعد قرار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لفتح تحقيق عاجل معها.



