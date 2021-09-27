تزامنًا مع عيد ميلادها الـ35 أعادت مجموعة من الحسابات الناشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور للفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” ولبعض أفراد عائلتها، وعلي رأسهم والدتها المحجبة التى كانت قد تصدرت الترند مؤخرًا، في أول ظهور علنى لها علي السوشيال ميديا.

حيث أثارت والدة ريهام حجاج حالة كبيرة من الجدل بعدما قامت إبنتها الفنانة بنشر صورة لها على خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهــات والصــور «إنستجرام»، احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت والدة ريهام حجاج في الصورة مرتدية حجاب باللون الأسود، كما ظهرت بميك أب بسيط يظهر جمالها، وعلقت إبنتها علي صورتها قائلة: «كل سنة وأنتي طيبة يــا مامتي يــا حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والعافية وطولة العمر.. وكل عيد ميلاد وأنتي منورة حياتنا.. بحبك أوي».

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وعقب نشر الفنانة ريهام حجاج، صورة والدتها، أخذ الجمهور يبحثون عن صورة والدة ريهام حجاج لمشاهدتها، ومعرفة وجه الشبه بينها وبين ابنتها، مما جعلها تتصدر تريند مواقــع التواصل الاجتماعي المختلفة،

بالإضافة إلى محرك البحث الشهير «جوجل»، حيث حرص عدد كبير من الجمهور على تداول صورة والدة ريهام حجاج على السوشيال ميديا، ومقارنة وجه الشبه بين والدة ريهام حجاج وبين ابنتها، وأشار الكثير منهم، إلى أن هناك تشابه كبير بينهما.

ريهام حجاج تتعرض للاجهاض وتخسر جنينها

من ناحية أخري، تعرضت الفنانة ريهام حجاج لإجهاض وخسرت جنينها وذلك بعدما أثارت تساؤلات الجمهور عن حملها في آخر ظهور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

حيث كشف مصدر مقرب من الفنانة ريهام حجاج لبرنامج «et بالعربي» أنها فقدت جنينها، حيث قال «البيبي نزل ربنا مكتبلهوش يكمل».

يُشار أن ريهام حجاج أعلنت عن حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة أثناء لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي منذ قرابة الأربع أشهر.

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