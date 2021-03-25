احتفل الفنان المصري الكبير حسين فهمي، بعيد ميلاده أمس مع عائلته، حيث شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة شقيقه الفنان مصطفى فهمي، صور الاحتفال بعيد ميلاد حسين فهمي مع زوجته “آنا طرابلسي” في ظهور نادر لها. وتفاعل الروّاد مع تلك الصورة بشكلٍ لافت.

وعلّقت فاتن عبر حسابها على الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة علي لسان زوجها مصطفي فهمي: “عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين، عقبال 100 سنة، منّى ومن فاتن”. وتلقي الفنان حسين فهمي الكثير من التهانى والمباركات من المتابعين الذين حرصوا علي تهنئته بعيد ميلاده الـ 81.

وقد أحدثت تلك الصور لحسين فهمي برفقة عائلته وزوجته الـ 7 مفاجأة كبيرة للجمهور، لأنه لم يحرص علي إعلان استعداده للزواج من جديد بعد المشكلات التي صاحبت طلاقه من زوجته السادسة السيدة “رنا القصيبي” التي رفعت ضده قضية خلع بعد 3 أعوام من الزواج.

المعروف أن النجم المصري الثمانينى قد تزوج من قبل 6 مرات، كانت الأولى من السيدة نائلة محمود وأنجبا معاً محمود ونيرة، ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين وأنجبا معاً منة، وبعدها تزوج نينا ابنة أحد السفراء السابقين، ثم تزوج من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وبعدها تزوج بالفنانة لقاء سويدان، ثم كانت آخر زيجة معلنة له بالسيدة رنا القصيبي.

وعلي الصعيد الفنى، يُشار إلى أن آخر أعمال حسين فهمي، هو “مسلسل خط ساخن“. وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول العديد من القضايا المصرية، التى شغلت بال المصريين فى الآونة الأخيرة، والعمل الذي عُرض في العام 2019 أعاد حسين فهمي إلى الدراما المصرية بعد فترة غياب طويلة.

ومسلسل “خط ساخن” من بطولة سلاف فواخرجي، حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.