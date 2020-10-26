احتفل الفنان ماجد المهندس في 25 اكتوبر بعيد ميلاده الـ 49 حيث تلقى من معجبيه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل التهنئة بهذه المناسبة غير ان الاعلامية الكويتية مي العيدان تناولت الموضوع من زاوية اخرى مثيرة للجدل.

فقد نشرت مي العيدان صورة مركبة لـ ماجد المهندس على طريقة “قبل وبعد” وعلقت عليها كاتبة: “صورة ماجد المهندس قبل و بعد . . لا تعليق”.

وقد اثارت العيدان استفزاز جمهور ماجد المهندس الذي تساءل عن الهدف من وراء نشر هذه الصورة حيث كتب احدهم: “وين السالفه يعني قبل ولا بعد هوا فنان بننضر للي قدمه من فن ونعطي راينه بفنه ماهو عارض ازياء لنقيم شكلا” فيما قالت اخرى “ماجد من يومه يجنن بس هاي صورته من چان مراهق وبداية الشباب بعده ضعيف ونحيل” وقالت ثالثة “ماجد من يومه يجنن بس هاي صورته من چان مراهق وبداية الشباب بعده ضعيف ونحيل”.

وكان ماجد المهندس قد احتفل بعيد ميلاده الـ 49 وتوجه بالشكر لكل من عايده بمناسبة عيد ميلاده من محبيه وزملائه ومعجبيه، وغرد لهم على تويتر قائلاً: ” شكراً على تهانيكم جميعاً … الله يخليكم يا سبب سعادتي… “.

شكرا على تهانيكم جميعا الله يخليكم يا سبب سعادتي — ماجد المهندس (@majidalmohandis) October 25, 2020