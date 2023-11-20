احتفل الفنان أحمد سعد بعيد ميلاد نجله عبر السوشيال ميديا، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” بها عدد من الصور لنجله وعلق على الفيديو: “ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لأنك إنسان جميل مش لأنك الولد الوحيد في حياتي”.

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد نجله

وتابع: “اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك كل سنه وأنت طيب يا حبيب قلبي أحمد أحمد سعد “.

طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

وكانت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد قد اعلنت عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر إنستجرام، جاء فيها : الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

واكملت علياء : وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك . اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.

أحمد سعد يُعلق على انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

يُذكر أن أحمد سعد قد خرج عن صمته بشأن حدث طلاقه، وعلّق للمرة الأولى، بعد عدّة أسابيع من إعلان زوجته علياء بسيوني الانفصال عنه. خلال تصريحات على هامش حفل “موريكس دور” الذي أُقيم في لبنان، علّق أحمد سعد على خبر طلاقه من علياء بسيوني، حيث أجاب عن سؤال وُجه إليه حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال، قائلًا: “قصدك الحرية دون جواز.. أنا أصلا حر كدة كدة”.

وهو التصريح الذي يُعدّ التعليق الأول من سعد حول حدث طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء بسيوني خبر الطلاق في 31 أغسطس الماضي، موضحة انفصالها عن أحمد سعد من خلال مشاركة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

أغنية غصن الزيتون

وكان قد طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة منذ أيام “غصن الزيتون”، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب“، دعمًا للشعب الفلسطيني، حيث تضمن كليب الأغنية مشاهد من العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

أغنية “غصن الزيتون” من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

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