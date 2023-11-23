احتفلت الفنانة الشابة آيتن عامر، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الاربعاء 22 نوفمبر، حيث أنها مواليد عام 1986.

وتزامنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم تفاصيل قصة شقيقة أيتن عامر ووفاء عامر الثالثة وسر اختفائها المأساوي.

شقيقة أيتن ووفاء الثالثة

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر قد كشفت من قبل تفاصيل وفاة شقيقتها “هالة”، والتي رحـلت عن عالمنا في عام 2001. وفاء عامر كشفت أن شقيقتها الراحلة كانت أصغر منها، حيث أنها من من قامت بتربيتها، لافتة إلى أنها توفـيت وهي حامل.

وفاء كشفت تفاصيل الوفـاة بقولها: “هي كانت عاملة عملية تلقيح صناعي وحملت، وكان لابد أن تتناول أدوية مسيلة للدم لكن الدكتور لم يخبرها بذلك، فكانت تشعر بثقـــل في قدمها ثم شعرت بثقـــل في صدرها”.

وتابعت: “فذهبت لنفس الطبيب لكنه لم يعرف ما بها، وعندما نزلت من عنده شعرت بأنها ستموت فتشـهدت وهي في السيارة ومـاتت”.

الفنانة المصرية أكدت أنها تأثرت كثيرًا بوفاة شقيقتها، خاصة وأنها كانت تحمل معها مسئولية أشقائهما ووالدتهم.

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ37

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة آيتن عامر، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الاربعاء 22 نوفمبر، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت عليها: “كل سنة وانا طيبة”.

وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن المتابعين، فـ جاء تعليق لقاء الخميسي: “عودة سعيدة، كتير جميلة”. ومي سليم: “عيد ميلاد سعيد”. بينما جاء تعليق وفاء عامر: “عيد ميلاد سعيد تونة”. وإنجي وجدان: “كل سنة وانتي طيبة يا حلوة” وبسمة وهبة: “عيد ميلاد سعيد يا تونا أتمنى لك كل التوفيق”.

يُذكر أن الفنانة أيتن عامر، وجهت رسالة لمتابعيها من خلال بث مباشر أقامته عبر حسابها الرسمي بموقع على “إنستجرام” لترد على متابعيها الذين يشنون هجومًا عليها.

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