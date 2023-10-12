الهضبة عمرو دياب، اسم له تاريخ طويل من الرصيد الفني والحب الجماهيري، فرغم أنه اليوم يتم عامه الـ62 إلا أنه مازال مطرب الشباب. والشاهد على ذلك حفلاته التي يتصدر فيها الشباب المشهد.

وبمناسبة حلول عيد ميلاد الفنان، نستعرض لمحات من حياته، وحجم ثروته و لماذا دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟

الأغنى عربيًا

عام 2011، تصدر النجم عمرو دياب، قائمة أغنى نجوم الغناء العرب، وفقا لتقرير نشرته منصة “أرابيان بيزنس”، وقدرت ثروته بحوالي 41 مليون دولار.

وشهد شهر يونيو في هذا العام، افتتاح أول متجر إلكتروني، لبيع منتجات تحمل اسمه وتوقيعه، وصوره تحت عنوان “عالم عمرو دياب”.

الأعلى أجرا

عام 2014، وقع الفنان عمرو دياب، عقدا مازال ممتدا مع إحدى شركات الإتصالات لطرح أغانيه، وعمل منصة خاصة به تحت عنوان “عالم عمرو دياب”، تردد وقتها أن قيمة التعاقد وصلت إلى 10 مليون دولار، تزيد سنويا حوالي مليون دولار، إلى جانب حصوله على نسبة من العائدات عن الاشتراكات في خدمات المنصة.

وفي ديسمبر من العام نفسه، تعاقد الفنان عمرو دياب مع شركة “ويسترن يونيون”، على أن يكون سفيرا لعلامتها التجارية الشهيرة.

روتانا

بعد تعاون استمر 10 سنوات، رفض الفنان عمرو دياب، عرضا وصلت قيمته إلى 21 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع شركة روتانا، على طرح ألبوم غنائي.

وكان عمرو، قد أعلن 2004، توقيعه عقدا مع الشركة، مدته خمس سنوات، بقيمة 6 مليون دولار.

شركة خاصة

عام 2016، كان الفنان عمرو دياب، على موعد مع خطوة جديدة ترسخ تواجده رسميا فى عالم البيزنس، وأعلن تأسيس شركة خاصة تتولى إنتاج وإدارة أعمالها، وهي “ناي فور ميديا”، التي بدأت نشاطها بتولي تنظيم الحفل الذي أحياه بمناسبة رأس السنة.

وبدأت الشركة، رحلتها مع طرح أغاني وكليبات الفنان عمرو دياب، مع فيديو كليب أغنية “القاهرة” التي قدمها بمشاركة صديقه المقرب الفنان محمد منير.

ووصل إيراد القناة الرسمية للفنان عمرو دياب، عبر موقع يوتيوب، عقب طرحه أغانيه من خلالها فقط، إلى حوالي 4 مليون و 500 ألف دولار، عن نسب المشاهدات والإعلانات بها.

عطر

خلال العامين الماضيين، مع تواجده المكثف في دبي، تضاعف النشاط التجاري للفنان عمرو دياب، إذ قام في فبراير 2021 ، بطرح العطر الذي يحمل اسمه، بعد ساعات من كشفه عن الاسم الذي اختاره له، وهو “Amr Diab Eau de Parfum 34”.

ونشر عمرو، عبر صفحته في موقع “فيسبوك“، صورة له بظهره، وهو داخل حوض السباحة، حرص على كشف التاتو المرسوم خلف العنق، وكتب عليه تاريخ 1934، وعلق وكتب باللغة الإنجليزية ” “Amr Diab Eau de Parfum 34, Stay tuned -عمرو دياب عطر 34.إنتظروا”.

ووصل سعر العطر عقب طرحه في منصة “أمازون”، إلى 1975 جنيه مصري.

خط أزياء “34“

في سبتمبر 2021، أطلق الفنان عمرو دياب، خط أزياء “34” الخاص به رسميا، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة تروج لخط الأزياء الخاص به، وعلّق: “رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي”.

وتتراوح أسعار منتجات خط أزياء عمرو دياب، بين 879 جنيه مصري للبنطالونات، و 679 جنيه الشورت القصير، و 779 جنيه سويت شيرت، والتيشيرت وصل إلى 479 جنيه مصري، و إسطوانة الألبوم الغنائي قيمتها 150 جنيه.

أنغامي

في فبراير 2022، أغلق الفنان عمرو دياب، قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب، وتعاقد رسميا على طرح جميع أعماله التى أنتجتها شركته الخاصة “ناي” وجميع إصداراته عبر تطبيق “أنغامي” حصريًا.

مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، في تصريح خاص، قال: “هناك مفاجآت عديدة قادمة تخص التعاقد، منها عمل تطبيق خاص باسم الفنان عمرو دياب، بالتعاون مع المنصة العالمية، وهو الفنان العربي الأول الذي يقوم بذلك”.

وتابع: “بالإضافة لذلك يعد الفنان عمرو دياب، المطرب العربي الوحيد عربيا، والأول في أفريقيا والشرق الأوسط، الذي من المقرر أن يكون صاحب أول تطبيق فني، يدخل من خلال المنصة، أسواق البورصة الأمريكية”.

وأكدت الصفحة الرسمية تعاقد الفنان عمرو دياب، على تقديم مجموعة الأغاني التي تولت إنتاجها شركة “ناي فور ميديا” وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو، حصرياً عبر منصة “أنغامي”، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة.

الفنان عمرو دياب، تصدر مؤخرا قائمة الأكثر استماعا عبر التطبيق، ووصل عدد مرات إستماع أغانيه إلى المليار.

“اللوكاندة” فندق الهضبة الجديد

في مايو 2022، أعلن عمرو دياب، عن أحدث مشاريعه في عالم البيزنس، والذي يجمعه مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وهو فندق سياحي.

الفنان عمرو دياب، كشف عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، عن تفاصيل المشروع، وكتب: “لأول مرة عمرو دياب يطلق فندقه الجديد المميز (لوكاندا) بمستوى عالي من أسلوب الحياة الفاخر، من المفترض إطلاق الفندق في التطورات المرموقة في EMAAR”.

موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية

وليس من الجديد على الفنان عمرو دياب الحصول على الجوائز الغنائية والفنية إلى أنه قام بكسر الحواجز العالمية عندما حصل على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

حقق الفنان عمرو دياب المولود في 11 من شهر أكتوبر في عام 1961 رقماً قياسياً لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.

كما قام الفنان المصري بالتحدث عن إنجازه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “سجلت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط“.

من المعروف عن الفنان عمرو دياب إبداعه في الوسط الفني في الشرق الأوسط حيث بدأ مسيرته الفنية منذ أكثر من 30 عام عندما نشر أول ألبوم فني له في عام 1983 بعنوان “يا طريق”. هذا يشير إلى قدرة الفنان المصري على مواكبة التغيرات في الوسط حيث أن تواجده في القمة لفترة طويلة أدى به إلى تحقيق الأرقام القياسية.

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