نشرت الفنانة ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تحتفل من خلاله بعيد ميلاد زوجها الفنان ” محمود ياسين ” ال 79 .

وتضمن المنشور صورة للفنان محمود ياسين وكتبت شهيرة في تعليقها عليها قائلة : ” كل سنة وأنت طيب ياحبيبي وعقبال ١٠٠ سنة .. العمر كله يارب بصحة وعافية ومنور حياتنا ” .

وتابعت : ” أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها ” .

وأضافت : ” منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت .. بحبك يا حودة ” .