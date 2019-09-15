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في فيديو طريف .. عمرو وهبة يسخر من تجربته في حجز غرفة بأحد الفنادق عبر الإنترنت

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نشر الفنان المصري ” عمرو وهبة ” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فيديو طريفا وساخرا من غرفته التي قام بحجزها بنفسه في أحد الفنادق عبر الإنترنت بعد أن تخلى عن فكرة الحجز عبر شركات السياحة .

يظهر عمرو وهبة في مقطع الفيديو أثناء دخوله الغرفة ويقوم شخص آخر بتصويره .. ويبدأ عمرو في وصف الغرفة ومحتوياتها .

ويسخر عمرو من مساحة الغرفة التي تبدو صغيرة إلى جانب صغر حجم الأثاث الموجود بها وخاصة ” دولاب الملابس ” .

وجاء تعليقه ساخرا : ” يمكن علشان أنا عامل باقة نت صغيرة فحجزلي أوضة صغيرة مش عارف ” .

ثم توجه بعد ذلك إلى دورة المياه التي علق عليها أيضا بصغر مساحتها إلى جانب أن المكان المخصص للاستحمام ” البانيو ” والموجود في مكان آخر لا يسمح في الأساس لأي  شخص بالوقوف فيه بسبب الباب الخاص به الذي يشغل كل المساحة .

اللى عايز يسافر بره يسألنى ياجماعه وهنقله خبرتى

Posted by Amr Wahba on Saturday, September 14, 2019

 

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