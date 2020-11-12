تداول رواد مواقع الإجتماعي مقطع فيديو نادر للفنان ” عمرو دياب ” في لقاء له مع الإعلامي ” مفيد فوزي ” والذي تحدث من خلاله عن سبب طلاقه من زوجته الأولى ” شيرين رضا ” .

فظهر مفيد فوزي في مقطع الفيديو وهو يسأل عمرو دياب عن سبب إنفصاله عن شيرين رضا ليجيب قائلا : ” قسمة ونصيب ” .. مشيرا إلى أن الطلاق مثل الزواج قسمة ونصيب أيضا وأنه لم يخطيء في شيء وكذلك شيرين وإبنتهما نور .

وأعاد مفيد فوزي السؤال له من جديد مصمما على معرفة السبب الحقيقي من وراء الطلاق وأجاب عمرو دياب أن السبب الحقيقي هو ضرورة وجود قائد واحد لسفينة الزواج وعدم إمكانية وجود قائدين لنفس المركب لذلك فضل أن يكون بمفرده وطلق زوجته .