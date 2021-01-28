انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صورة للفنانة السورية كاريس بشار أثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين وظهرت فيها برفقة والدتها.

ولفتت الأخيرة الأنظار حيث رأى الكثيرون أنها ما زالت تحتفظ بملامحها الجميلة رغم التقدم في العمر. كما قارنوا بينها وبين ابنتها وأشار بعضهم إلى أن الشبه كبير فيما رأى آخرون أن النجمة لا تتشارك مع والدتها الكثير من الملامح.

ويشار إلى أن كاريس تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “سوق الحرير” الذي يتوقع عرضه في الموسم الرمضاني المقبل (2021) وهو ما أعلنته من خلال حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات.