حبس الممثل المصري ​أمير كرارة​ الأنفاس في مشهد ضمن أحداث مسلسل “​نسل الأغراب​” وهو يطعم ​الأسد​ من فمه قطعة لحم وانصدم المتابعون من تجاوب الأسد معه حين التقط قطعة اللحم والتهمها.

وعبّر المتابعون عن صدمتهم من المشهد خصوصاً بعد علمهم أن المشهد حقيقيًّا ولم يتم الاستعانة بممثل بديل عن أمير كرارة وتعاطف الكثيرون مع المشهد.

وانتشرت التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن هذا المشهد، وكيف كسر الممثل أمير كرارة حاجز الخوف في التعامل مع أسد حقيقي وكيف استطاع المخرج محمد سامي إقناع أمير في أداء هذا المشهد.





