في مفاجأة لمتابعيها .. ريهام حجاج تكشف عن حملها

نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” تشجع من خلالها جمهورها ومتابعيها على البقاء في المنزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” بيتك كنبتك جوزك تليفزيونك ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة وتلقت ريهام حجاج عددا من التعليقات المسيئة والمهاجمة لها والتي دفعتها إلى الرد كاشفة عن حملها في مفأجأة لجمهورها .

فقالت : ” أنا بقالي سنتين متجوزة وقربت أخلف وأنتم مع كل صورة بنزلها مع جوزي نفس الأشخاص ونفس التعليقات ” .

وهو الأمر الذي دفع البعض لتهنئتها بحملها متمنيين لها الذرية الصالحة والبعض وجه لها تساؤلا حول نوع الجنين لتجيب : ” لسه معرفتش ” .

وقامت ريهام حجاج بعد ذلك بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها والتعليقات عليها من حسابها ولم تبق إلا على صورة واحدة كانت نشرتها أثناء حضورهما لإحدى مباريات كرة القدم .