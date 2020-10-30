إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نادر للممثلة السورية ​منى واصف​ من مقابلة نادرة لها، تكشف فيها تفاصيل شخصية عنها، متحدثة عن طفولتها التي لم تكن سعيدة.

وقالت إنها كانت الشقيقة الكبرى لأختيها، وكنّ 3 فتيات نشيطات حيويات واصفة حالهن بـ”الشياطين”، قبل أن تستذكر أمها واصفة إياها بـ”الحنونة” جداً، مشيرة إلى أنها من مواليد مدينة دمشق، وهي من بيئة شعبية وتلقت تعليمها في المرحلة الإبتدائية والإعدادية في مدرسة قريبة من حيها السكني.



وكشفت واصف أنها كانت تطمح إلى أن تصبح أديبة أو كاتبة، وأنها كانت تجلس دائماً وتكتب بعض القصص القصيرة.

وأشارت الى أنها حاولت سرد قصة حياتها في كتاب، والتي كانت مزيجاً من عدم التوافق والإنسجام بين والديها، اللذين أفضى بهما الحال إلى الإنفصال والطلاق بشكل رسمي، وهو ما تحمله معها كذكرى من طفولتها.