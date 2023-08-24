حقق برومو فيلم “أولاد حريم كريم” 3 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

برومو فيلم أولاد حريم كريم

وحددت الشركة المنتجة يوم 30 من شهر أغسطس الجاري كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج شهر سبتمبر المقبل.

البوستر الرسمي لـ فيلم أولاد حريم كريم

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

وفيلم “أولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم “أولاد حريم كريم” عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إللا مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت وتوزيع خارجي روتانا.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم “أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

يذكر أنّ فيلم “حريم كريم” عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

تصريحات مصطفى قمر

سبق وتحدث مصطفى قمر، عن كواليس فيلم أولاد حريم كريم، الذي أوضح أن فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم كانت صعبة في البداية، ولم يصدق أحد هذا الأمر.

وقال مصطفى قمر خلال لقاء خاص له مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: فكرة جزء تاني من حريم كريم ظهرت بإن كان فيه اقتراح نعمل جزء ثاني من الفيلم، وأغلب الناس كانوا مش مصدقين ولا مقتنعين من سنتين كدة.

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