شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، متابعيه بصورة جديدة مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبى، عبر حسابه على تويتر، وكتب فى تعليقه على الصورة، “قائدي وذخرى.

وكان الجسمى، قد طرح منذ أيام، أغنية “ملفت الأنظار” على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.

ولحن حسين الجسمي الأغنية بلحن رومانسي بمقام “الكرد” الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.