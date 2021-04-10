أيام قليلة تفصل الجمهور عن متابعة نجومه المفضلين، خلال المنافسة التي اقترب موعد انطلاقها بحلول شهر رمضان المبارك، وتبدأ رحلة البحث عن دليل المسلسلات السورية وقنوات عرضها خلال هذه الفترة.

مسلسل حارة القبة

مسلسل “حارة القبة” يعيد شركة “عاج” للإنتاج الفني بعد توقف لسنوات عدة منذ 2011. وقد صُوّر على جزأين: الأول يعرض في رمضان بتوقيع المخرجة رشا شربتجي، وسيناريو أسامة كوكش، وبطولة سلافة معمار، وعباس النوري، ونادين تحسين بيك، وخالد القيش، وفادي صبيح، ومحمد حداقي، على أن يعرض على قنوات “دبي”، و”لنا”، و”art حكايات”.

مسلسل الكندوش

مسلسل شامي تعثر لسنوات للوصول إلى مراحل التصوير. وعلى امتداد 60 حلقة يراهن الفنان السوري حسام تحسين بيك في أول نصوصه الدرامية على تقديم قصة مختلفة عن الحكايات المستهلكة للبيئة الشامية. وتحت إدارة المخرج سمير حسين وإشراف الفنان أيمن رضا ينطلق الجزء الأول مع الفنانين أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وسلاف فواخرجي، وشكران مرتجى، وصباح الجزائري، وكندة حنا، على أن يبث على قناتي “دبي” و”الشارقة”.

سوق الحرير 2

بعد تعثر الجزء الأول في تحقيق النجاح المتوقع، حصل الجزء الثاني من العمل على دعم تقني أكبر مع تعديلات طاولت أسماء أساسية في طاقم العمل، إذ انضم الكاتب سيف رضا حامد إلى ورشة الكتابة، وتسلّم المثنى صبح دفة الإخراج في حين تولى بسام ومؤمن الملا عملية الإشراف على التنفيذ. وبذلك تستمر قصة عمران الحرايري وزوجاته وشقيقه مع بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وقمر خلف، ونجاح سفكوني، ووفاء موصللي، وسيبث على شاشة MBC1 و MBC العراق.

باب الحارة 11

يستمر المسلسل الشامي منزوع الدسم في رواية جزء جديد من الحكاية الشهيرة. ورغم عدم نجاح الجزء العاشر إلا أنّ الجزء الجديد انتهى تصويره قبل أسابيع ليكون جاهزاً للعرض في موسم رمضان المقبل، عن نص لمروان قاووق والمخرج محمد زهير رجب، مع الفنانين ناظلي الرواس، ونجاح سفكوني، وهدى شعراوي، وأمية ملص.

بروكار 2

تمتد حكاية مسلسل “بروكار” لجزء ثانٍ وهو الأخير في مسيرة حياة الكاتب سمير هزيم الذي قضى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا قبل فترة. العمل يروي تفاصيل صناعة البروكار الدمشقي في حارة تعاني من اضطهاد الاستعمار الفرنسي. ويقوم بأدوار البطولة نادين خوري، وزهير رمضان، وزامل الزامل، وينال منصور، وزينة بارافي.

خريف العشاق

رغم اعتراض الرقابة عليه قبل عام، إلا أنّ الكاتبة ديانا جبور اختارت المغامرة في نص جديد تبدل اسمه مرات عدة ليصبح في النهاية “خريف العشاق” مع المخرج جود سعيد. ويتابع العمل حكاية ثلاثة أشقاء في ثمانينيات القرن الماضي، والتغيرات التي طرأت على حياتهم بعد الزواج مع محمد الأحمد، وأحمد الأحمد، وصفاء سلطان، وحلا رجب، ولجين إسماعيل، وعلا سعيد، وترف التقي، وحسين عباس، وبحضور أيمن زيدان ضيف شرف بدور “العم”، على أن يعرض على قناة “لنا”.

على صفيح ساخن

مسلسل “على صفيح ساخن” يروي تفاصيل من ملامح الحياة في دمشق خلال عام 2021 عبر الانطلاق من عصابة تتاجر في النفايات لتتسع الحكاية إلى شخصيات تتصارع على البقاء بعد هدوء المعارك، وذلك في رواية تلفزيونية لعلي وجيه ويامن الحجلي والمخرج سيف سبيعي مع الفنانين باسم ياخور، وسلوم حداد، وأمل بوشوشة، وميلاد يوسف، وسمر سامي، وعلياء سعيد، وسيعرض على LBC وروتانا دراما.

بعد عدة سنوات

المسلسل المؤجل من موسم 2020، وصل إلى الشاشة من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج عن حكاية لبشار جنيد وإخراج عزام فوق العادة. ونتابع خلال الحلقات حكاية عائلة سورية متآلفة والتغيرات التي حدثت على بنيتها جراء الحرب. العمل من بطولة ديمة قندلفت، وسعد مينة، وروبين عيسى، وميلاد يوسف، ونانسي خوري، ومحمد حداقي، وعلي كريم.

ضيوف على الحب

من منزل في دمشق القديمة، تبدأ حكاية صباح في منزلها الذي تؤجره لعدد من الشابات التواقات إلى الحياة بعد الحرب في مشوار مليء بالتعب. السيناريو من كتابة سامر محمد إسماعيل، وإخراج فهد ميري ومن بطولة شكران مرتجى، وفادي صبيح، وجيني إسبر، وفايز قوق، وعاصم حواط، ورنا كرم، ورنا العضم، ووضاح حلوم، وبلال مارتيني.

صقار

البادية ستشهد على حكاية وحيدة في الدراما السورية عبر قصة “صقار” التي يعود من خلالها الفنان الأثير في هذا النوع من الدراما رشيد عساف، وبرفقة مجموعة من الفنانين الأردنيين كجولييت عواد، ومحمد المجالي، إلى جانب قمر خلف، ونور علي، ورنا الأبيض، عن قصة لدعد ألكسان وإخراج شعلان الدباس، وسيعرض على مجموعة من القنوات الخليجية.

سنة ثانية زواج

في ظل غياب المسلسلات الكوميدية، يتابع الفنانان يزن السيد ودانا جبر في رواية تفاصيل الحياة الزوجية عبر الجزء الثاني من مسلسل “سنة أولى زواج” عن قصة أحمد سلامة والمخرج يمان إبراهيم.

رد قلبي

مسلسل اجتماعي صوّر في مدينة اللاذقية الساحلية في تعاون جديد بين الكاتب فهد مرعي والمخرج عمار تميم لصالح شركة “شاميانا”. ويروي العمل قصة بوليسية تبدأ من جريمة قتل في حفل زفاف وهو من بطولة رواد عليو، وجيني إسبر، وسوسن ميخائيل، وأمانة والي، ولينا حوارنة، وجهاد الزغبي، وعاصم حواط.

السنونو

عودة مرتقبة للفنان السوري ياسر العظمة إلى الدراما التلفزيونية خارج سلسلة “مرايا” الشهيرة عبر مسلسل “السنونو” عن قصته وإخراج خيري بشارة، حيث يلتقي عوني النكّاش بمجموعة من المسافرين على متن باخرة فنتابع مجموعة من الأحداث الطريفة وسط مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وبحضور الفنانين ديمة الجندي، ومها المصري، ومرح جبر، وبشار إسماعيل، وأمجد طعمة، ومن الشباب ستيفاني عطالله، ولين غرة، ومحمد الحمصي، وولاء عزام، ومؤيد الخراط.