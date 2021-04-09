أيام قليلة تفصل الجمهور عن متابعة نجومه المفضلين، خلال المنافسة التي اقترب موعد انطلاقها بحلول شهر رمضان المبارك، وتبدأ رحلة البحث عن دليل المسلسلات وقنوات عرضها خلال هذه الفترة.

مسلسل “الاختيار 2”

تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولى.

مسلسل “نسل الأغراب”

القنوات العارضة MBC مصر وألفا مسلسلات وON.

أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي – تامر مرسي،

مسلسل “موسى”

القنوات العارضة MBC مصر وart حكايات وdmc

من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل “هجمة مرتدة”

القنوات العارضة art حكايات وdmc

من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

مسلسل “حرب أهلية”

القنوات العارضة CBC وألفا مسلسلات ودبي

بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، مايان السيد، جميلة عوض، وتأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

مسلسل “نجيب زاهي زركش”

القنوات العارضة art حكايات وON

من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني، يشارك في بطولته يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين ، كريم عفيفي، رامز أمير وإسلام إبراهيم.

مسلسل “لعبة نيوتن”

القنوات العارضة دبي وdmc ورؤيا الأردنية وأهلا OSN

بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد ومايان السيد، تأليف وإخراج تامر محسن

مسلسل “ضد الكسر”

القنوات العارضة دبي وألفا مسلسلات وCBC

بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، حمزة العيلي، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد وإنتاج جمال العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

مسلسل “القاهرة كابول”

القنوات العارضة روتانا خليجية وألفا مسلسلات ,CBC

بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ‏ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎.‎

مسلسل “عالم موازي”

القنوات العارضة MBC دراما والحياة

من بطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا وعمرو وهبة.

مسلسل “النمر”

القنوات العارضة: بوظبي والحياة

تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبدالله محمود، ومؤمن نور.

مسلسل “اللي مالوش كبير”

القنوات العارضة:دبي وحكايات art وCBC

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لأول مرة بعد زواجهما، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمود فكري وبطولة خالد الصاوى ودينا فؤاد وإيمان السيد وإنتاج سينرجى.

مسلسل “وكل ما نفترق”

القنوات العارضة:يا هلا osn والحياة وdmc

ريهام حجاج وأحمد فهمي وعمرو عبد الجليل محمد الشرنوبي وطارق عبد العزيز وأيتن عامر ورانيا يوسف، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

مسلسل “كوفيد -25”

القنوات العارضة: ON

يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وادوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين عبد الوهاب،وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل “بين السما والأرض”

القنوات العارضة:ON

قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى

مسلسل “لحم غزال”

القنوات العارضة دبي وMBC

من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز

مسلسل “ضل راجل”

القنوات العارضة:الحياة

بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، نرمين الفقي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجي.

مسلسل “أحسن أب”

القنوات العارضة:الحياة

علي ربيع ومراد مكرم وخالد عليش، وتأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، من إنتاج سينرجي.

مسلسل “بنت السلطان”

القنوات العارضة الظفرة والنهار

روجينا وباسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل “ملوك الجدعنة”

القنوات العارضة الظفرة و MBC مصر

سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل إلى جانب الفنان الراحل يوسف شعبان.

مسلسل “كله بالحب”

القنوات العارضة LBC وروتانا دراما واهلا osn والنهار

بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.

مسلسل “الطاووس”

القنوات العارضة روتانا دراما وألفا مسلسلات

بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل “فارس بلا جواز”

القنوات العارضة:ألفا مسلسلات

من إنتاج شركة تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس وطارق الإبياري وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

مسلسل “المداح”

القنوات العارضة حكايات art والنهار

حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل “ولاد الناس”

القناة العارضة النهار

إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

مسلسل “قصر النيل”

القناة العارضة MBC مصر

دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي واخراج خالد مرعي وتأليف محمد سليمان عبد الملك .