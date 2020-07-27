نشر الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من الاحتفال الذي أقامه بمناسبة عيد زواجهما ال 25 وطرح أغنيته الجديدة ” رجعتيني لبدايتي ” .

وظهر عاصي الحلاني في الفيديو بصحبة زوجته ” كوليت الحلاني ” وبعض الأصدقاء المقربين منهما .

وتعرض الحلاني لموقف محرج خلال الاحتفال وتقطيع التورتة حيث قام بتقبيل زوجته إلا إنها لم تتركه وقبلته بقوة مرة أخرى وهو يحاول الابتعاد عنها واتضح عليه شعوره بالخجل .

وكتب في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا : ” الله يديم الفرح عليكم .. بس للحقيقة خجلتني .. قبلة بالإكراه ” .