أثار فيديو متداول لمقطع رومانسي، قيل إنه من أحد الأفلام الخليجية المعروضة في صالات السينما، سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما تضمنه من مشاهد.

وظهر أحد الممثلين في ذلك المقطع وهو ينتظر حبيبته فيما تأتي هي لتراه متوترا وتحاول إزالة توتره بقبلة، ليقوم المخرج بعدها بإبعاد الكاميرا وأخذ لقطةٍ لكليهما وهما يقومان برفع قدميهما إلى الأعلى، وهو الأمر الذي حصد الكثير من التعليقات الساخرة.

وجاء في تعليق أحدهم: “تتوقعون اذا إخواننا من اصاحب الدراما مثل مصر و سوريا اذا شافوا اعملنا هذه شنو نرد عليهم”، وقال آخر: “معقوله لا تعليق مش ممكن وين وصلنا”، وتابع آخر: “الموسيقي مرعبة مش لمقطع رومانسي”، وأضاف آخر: “البطاريق في موسم التزاوج”.

وتساءل آخرون حول ما إذا جاء هذا المشهد بهذه الطريقة للدلالة على الرومانسية أم أنه كان داخل أحد الأفلام الكوميدية؟ وأنه قُصد به بالفعل إثارة الضحك، ليقول أحدهم بأن هذا المقطع هو من أحد الأفلام الكوميدية؛ إذ جاء في تعليقه: “الفيلم كوميدي وكلش قوي الصراحة انا نسيت اسمه اذا واحد يذكرني ابي اشوفه مرة تانية”.

وبالعودة إلى تويتر، بحثا عن ذلك الفيديو، علق أحدهم بالقول على حسابٍ كان قد تداوله بالقول: “فيلم قديم ويعرض في القنوات التلفزيونية و OSN نقلته من أكثر من سنة في قناتها… وهذا مشهد المفترض انه مضحك لانه هذه روح واحد مصري في جسد واحد خليجي وهذه أول مرة يرجع البيت ويشوف الزوجة ما فيه اي رومانسية إلا من وجهة نظركم”.

فيلم قديم ويعرض في القنوات التلفزيونية و OSN نقلته من اكثر من سنة في قناتها… وهذا

مشهد المفترض انه مضحك لانه هذه روح واحد مصري في جسد واحد خليجي وهذه اول مرة يرجع البيت ويشوف الزوجة

مافيه اي رومانسية الا من وجهة نظركم وواضح الجفاف العاطفي في حسابكم

المفترض تنقلوا بس بدون تدليس— Ahmed S. Felemban أحمد فلمبان (@Ahmed_Felemban) December 14, 2020

بينما تباينت الآراء حول مصدر الفيلم؛ إذ علقت أخرى على الحساب بالقول: “ده مَش فيلم خليجي و ده فيلم مصري و فيه بطل خليجي وانتوا كذابين”.

ده مَش فيلم خليجي و ده فيلم مصري و فيه بطل خليجي و انتوا كذابين https://t.co/om5AyEsqbu— ملِك الريتويت I’M A LEGEND (@Donvicarleone) December 14, 2020

فيما قال آخر: “كذا كل افلام السعوديين اتركوا السينما لأهلها”، ليرد عليه آخر بالقول: “عاوز اتنشن تعرف ان الفيلم اماراتي..السينما عندكم من ولدتو ماشفنا فيلم كويتي واحد او خليجي او سمعنا ان فيه صناعة حتى بس شوف متى فتحنا السينما وكم فلم سعودي طلع ولسى بتشوف كيف بالمستقبل”.

عاوز اتنشن تعرف ان الفيلم اماراتي السينما عندكم من ولدتو ماشفنا فيلم كويتي واحد او خليجي او سمعنا ان فيه صناعه حتى بس شوف متى فتحنا السينما وكم فلم سعودي طلع ولسى بتشوف كيف بالمستقبل وطبعا ماراح يتسمى خليجي لان ماراح نعطيكم كريدت وانتم فشله هو فلم سعودي وبس— L (@AMlosst) December 14, 2020