حرصت الفنانة المصرية عبير صبري على تهنئة زوجها أيمن البياع بعيد ميلاده وقامت بنشر صورة لهما عبر حسابها الشخصي على إنستقرام وهي تقوم بتقبيله.

وعلقت عبير صبري على الصورة بكلمات رومانسية قائلة: “كل سنه وانت طيب ياحبيبي سنه حلوه وسعيده تحقق كل اللي بتتمناه في صحه وسعاده وربنا يخلينا لبعض العمر كله يابرج العذراء”.

وكانت عبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع قد أثارا الجدل بتبادلهما القبلات، منذ أشهر، على السجادة الحمراء في حفل ختام القاهرة السينمائي.

يُذكر أن عبير صبري، عقدت قرانها في على الدكتور أيمن البياع، المحامي الشهير والحاصل على دكتوراه في القانون الدولي ي عام 2018، وذلك في القنصلية المصرية بدبي، وعاد العروسان إلى القاهرة واستكملوا تفاصيل الزفاف مع أسرة عبير صبري.