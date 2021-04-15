هنأت ملكة الجمال المغربية السابقة، إيمان ألباني، زوجها الممثل التركي مراد يلدريم بعيد ميلاده، الذي احتفلا به سويًا في بساطة بالمنزل.

نشرت ألباني صورة رومانسية مع زوجها، عبر حسابها على انسغرام، حيث ظهرت وهي تلف ذراعها حوله وتقبله، وأمامهما قالب من الكيك به 3 شمعات وعلبة بها قوالب كيك صغيرة على هيئة ورود.

وعلقت الباني على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد يا نبض القلب، ونور العين دمت معي دائماً وأبداً، لأحتفل معك كل عام بميلادك.”.

بدوره رد مراد يلدريم على كلام زوجته الرومانسي وكتب باللغة التركية: “كل شئ بالنسبة لى”.

وكان قد وجه الممثل التركي مراد يلدريم ايضا رسالة للجمهور بعد اصابته بفيروس كورونا، اشار فيها الى انه بخير.وكتب على صفحته الخاصة: “نعم أصبت بكورونا، انا في يومي الخامس وأشعر نفسي بخير، وسأكون بحال أفضل. أدعوا لكل العالم ليتخلص من هذا المرض ، اعتنوا بأنفسكم” .