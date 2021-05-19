تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطعًا مصور من أغنية أحلي حاجه فيكي للمطرب محمد حماقي والذي ظهر خلاله المخرج محمد سامي في شبابه كأحد العاملين في الفيديو كليب.

حيث ظهر محمد سامي ككومبارس بالفيديو كليب لمدة ثانية واحدة فقط في نهاية الكليب وهو يرقص مع طاقم العمل بالأغنية والذي كان أغلبه يضم أجانب غير مصريين، وذلك قبل شهرته واتجاهه للإخراج في الدراما المصرية.

وكانت بداية محمد سامي، مع الفيديو كليب حيث أخرج لبعض المطربين المغمورين، ثم تعاقد مع شركة إسكريتش وصاحبها مصطفى سرور، الذى يعتبر أن له الفضل فى وجود «سامي» كمخرج، حيث كان يتولى إدارة أعمال بعض الفنانين من بينهم هيفاء ومحمد حماقى، وتحمس له بشكل كبير ومنحنه الفرصة لإخراج كليب “أنت تانى” لهيفاء وهبى التى ارتدت فيه لبس المصارعة الرومانية، وهذا أعتبره سامي بدايته الحقيقية. وذلك بحسب تصريحاته.

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يُشار إلي أن محمد سامي قد اقترن أسمه بالعديد من الازامت مع نجوم الفن والعاملين بالأعمال الدرامية والسينمائية فقد دخل في ازمة مع مجموعة من نجوم الفن من بينهم غادة عبدالرازق ونسرين أمين وياسمين صبري وعفاف شعيب التي كشفت ان محمد سامي تعامل معها بشكل غير لائق خلال تصوير “مسلسل آدم” .

هذا وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لصاحبها المنتج تامر مرسي، في بيانٍ رسمي قبل عدة أيام، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج محمد سامي، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذها هذا القرار المفاجيء.رغم أنّ التعامل بينهما ممتد لعام 2023.

وبهاشتاج “#ادعم _المخرج_ محمد_ سامي”، انطلقت حملة دعم لـ محمد سامي شارك فيها العديد من الفنانين بعد أزمته مع الشركة المتحدة وإيقاف التعامل معه، ودعم عدد من النجوم محمد سامي، من أبرزهم احمد زاهر، محمد مهران، أيتن عامر، نور اللبنانية، بينما هاجمه بعض الفنانين من بينهم مها أحمد ، التي كانت بمثابة شرارة الإنطلاق للكثيرين.

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