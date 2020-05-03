أصبحت الفنانة المصرية أيقونة الجمال “ياسمين صبري”​ في الأونة الأخيرة حديث الوسط الفنى ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا أيضا ، وذلك بعد العديد من الأحداث التى جرت حولها وتخص حياتها الشخصية والمهنية، ويُعد أبرزها زواجها برجل الأعمال المصري ​”أحمد أبو هشيمة​”،

لكن ما لا يعرفه الكثير من الناس عن ياسمين أنها كانت متزوجة قبل سنوات من زواجها بأبو هشيمة ، حيث كان زوجه الأول يعمل كطبيب في مدينة الإسكندرية، ويمتلك مستشفى خاص.وكشفت صبري في إحدى مقابلاتها التلفزيونية مع الفنانة القديرة “إسعاد يونس” في برنامج “صاحبة السعادة” ، تفاصيل من حياتها مع زوجع الأول الذي يدعي “محمد” وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها عالم الفن والشهرة، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنية الأولى كموديل إعلانات.

ياسمين وافقت على الإرتباط بزوجها الاول سراً، وسافرت إلى أميركا، حيث تعيش والدتها، لتنجب إبنتها الأولى، ثم عادت إلى مصر بعد ذلك وحدثت خلافات مع زوجها، وإنفصلت عنه للمرة الأولى، ثم بدأت خطواتها الفنية وحققت النجاح، وعادت لزوجها بعد الصلح بينهما، وكانت تشكو دائماً من تعلقه بزوجته وأولاده.

وكان طليقها دائما ما يعترض على تعلقها الدائم بالفن، وتركها لإبنتها في أميركا مع والدتها، ولكن حدثت المشكلة الكبرى بعد أن كشفت عن زواجهما، وهو ما كان يرفضه زوجهاً إحتراماً لزوجته الأولى، التي تنتمي لعائلة عريقة، فتم الطلاق بينهما في عام 2018 بعد علاقة استمرت 5 سنوات .

ويُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بـ ياسمين صبري منذ عدة أسابيع في أحتفال عائلي بسيط، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان