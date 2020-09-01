شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنانة زينة التى أرتبطت بالممثل المصري “تامر عبد المنعم”، حيث تم خطبتهما بشكل سري وتم فسخها كذلك بعيدًا عن أنظار الإعلام.. ولم يتم إعلان تفاصيل خطوبتهما إلا بعد أزمة زينة الشهيرة مع أحمد عز حيث أعلن تامر عبد المنعم مساندته لزينة وكشف عن علاقة الخطوبة القصيرة التي جمعته بها .

كما صرح الفنان تامر عبد المنعم، في برنامج «ET بالعربي» والذي يعرض على شاشة الـ mbc، أنه ارتبط بالفنانة زينة في علاقة خطوبة منذ سنوات وتم فسخ هذه الخطبة إلا أنه تربطه علاقة صداقة قوية بها، بدليل أنه استعان بها في “مسلسل الضاهر” بناءاً على طلب زوجته.

وعلي الصعيد الفنى، يذكر أن الفنانة زينة شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل جمع سالم”، وشاركها في بطولته النجمة دلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل،سلوي خطاب، محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبّني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.