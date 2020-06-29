من المعروف أن الفنانة المصرية الكبيرة “عبلة كامل” كانت متزوجه قبل عدة سنوات من الفنان الراحل “محمود الجندي” الذي توفي عام 2019 عن عمر يناهز ال74 عاماً، ولكن لم تدم هذه الزيجة لأكثر من عامين حيث تزوجا في عام 2003 وأعلنا انفصالهما في عام 2005.

لكن الكثيرين لايعرفون أن الفنانة عبلة كامل تزوجت قبل الفنان محمود الجندي ، من الفنان المسرحي “أحمد كمال”، وذلك بعد خطبتهما عام 1979 بعد تخرجهما من معهد التمثيل، وبدأت حياتهما الزوجية بإنجاب ابنتيهما التوأم، وبعد سنوات من العمل وصعود نجم عبلة كامل في سماء الفن قررا الانفصال بسبب الغيرة الفنية التي جعلت الطلاق نهاية لهذه الزيجه والتى تليتها .

الفنانة عبلة كامل وأزواجها: الفنان “أحمد كمال” والفنان “محمود الجندي”

عبلة كامل وأحمد كمال وابنتهما تظهر في الصورة



يُذكر أن الفنانة عبلة كامل أنتشرت أنباء حول أعتزالها الفن خلال الساعات القليلة الماضية، على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، التي جاء بها أن عبلة كامل قررت الابتعاد عن التمثيل وإنهاء مشوارها الفني وفقاً لما كشفته لعدد من المقربين لها، كما إنها غيرت جميع أرقامها لرغبتها في عدم وصول أي شخص لها، لكن بتتبع الأمر يشار إلي أن عبلة كامل كانت قد قالت في تصريحات سابقة لها خلال تصويرها للجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم” إنه لا نية لديها في إعتزال الفن، وإذا عزمت على ذلك فسوف تخبر الجمهور على الفور لأنه حقه عليها .