شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

من بين هؤلاء المخرج المصري “طارق العريان” الذي كان متزوجاً قبل طلاقة من المطربة السورية أصالة نصري، من الإعلامية ومقدمت البرامج المصرية “إنجي علي”، ولكنهما أنفصلا لأسباب غير معلومه وبعدها مباشرة تزوج العريان بأصالة نصري.

طارق العريان كان متزوجاً من الإعلامية إنجي علي قبل زواجه المطربة من أصالة نصري

والجدير بالأشارة أن إيناس الدغيدي سألت في لقاء سابق ضيفة برنامجها الإعلامية إنجي علي، عما إن كانت تقبل العودة كزوجة من جديد لطارق العريان طليق المطربة أصالة، وأجابت إنجي علي، خلال برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”: “ده يعتمد على إحساسي وقتها.. فلو كانت هناك حالة حب هقبل”.

وأضافت الإعلامية إنجي علي: “لكن لو الحب خلص من زمان مش هيكون فيه مساحة نرجع من جديد وفي الوضع الراهن لا أنا ولا هو بنفكر نرجع من تاني”.. وتابعت إنجي: “ظروفي دلوقتي ما تسمحش نرجع أنا وطارق سوا لبعض ويمكن أنا عايشة قصة حب تانية وأكيد ساعتها هبقى مش شايفة حد تاني غير اللي بحبه”.

في ذات اللقاء، استنكرت الإعلامية إنجي علي، إقحامها في موضوع انفصال طارق العريان، عن الفنانة أصالة، “بدأوا يحشروني في الحاجات بشكل مش لطيف”.وأكدت إنجي علي، أنها تكن كل الاحترام والتقدير لطارق العريان وأصالة، سواء انفصلا أو أكملا، “لو سمعت إنهم رجعوا تاني هفرح، لأنه بينهم ولاد، والطلاق حاجة تقيلة لو فيه ولاد”.

الجدير بالذكر، أن النجمة أصالة نصري عاشت مؤخراً حالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان منذ بضعة شهور، حيث فقدت بعض وزنها، وأكدت من خلال تصريحاتها أنها ما زالت تحبه برغم الانفصال، مما أثار حالة من التعاطف منها من جانب محبيها، خاصة وأنها لم تعلن أبداً عن السبب وراء طلاقها 14 عاماً من الزواج، حيث تزوج الثنائي في يوم 27 مارس 2006، حيث أنجبت أصالة منه طفلين توأم هما “آدم” و”علي” قبل 9 أعوام، وذلك قبل إعلان الطلاق رسمياً أوائل شهر يناير الماضي.