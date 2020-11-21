شهد الوسط الفني منذ أنطلاق السينما المصرية وعلي مدار عقودٍ طويلة، عددًا كبيرًا من الثنائيات وقصص الحب والعلاقات بين النجوم والفنانين، بعضها كان مُعلن عنه وبعضها حرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، سواء كانت بخطوبة أو بعقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء، الفنان الراحل صلاح ذو الفقار الذي تزوج 4 مرات، أولهم من السيدة نفيسة بهجت والتى كانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها عام 1947 وهى أم أبنائه أحمد ومنى، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكلياً، إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفاها الله،

أما عن الزيجة الثانية فكانت من الفنانة زهرة العلا والتى كانت تلك الزيجه هي الثالثة لها، وقد عاشا معًا قصة حب وغرام أثناء تصوير فيلم (جميلة بوحريد)، وعلي الرغم من ذلك الحب لم يستمر زواجهما سوي فترة دامت 18 شهرًا فقط، فقد كانت زهرة العلا شديدة الغيرة عليه وهو ما لم يتحمله صلاح ذوالفقار، فقررا الانفصال بسبب تلك الغيرة.

وعن قصة واقعة زواجهما فيُذكر أنه بمجرد إعلان زواجهما بالفيلم اقترح صلاح ذو الفقار على زهرة العلا أن يتمما زيجتهما في نفس اليوم «ما تيجي نخليها جد» وهكذا تحول التمثيل إلى حقيقة بعد انتهاء التصوير وحضر فريق العمل بالفيلم حفل الزفاف عام 1957، وكان ذو الفقار لم يطلق زوجته الاولي أم أولاده بعد.

أما عن الزيجة الثالثة لصلاح ذو الفقار فكانت من الفنانة شادية، حيث تزوجها عام 1964 واشتركا معا في عدة أفلام سينمائية، وقدما معًا العديد من الأفلام التي تعتبر من أنجح ماقدما خلال مشوارهما الفني، ولكن لم يدم زواجهما كثيرًا رغم الحب الذي كان بينهما، وانفصل عن شادية نهائيًا عام 1972 وظلا زملاء ولم ينجب منها أيضًا.

وتزوج صلاح ذو الفقار للمرة الأخيرة، فكانت من السيدة بهيجة مقبل، من خارج الوسط الفنى، وهى أم أبناء من زوج سابق وهى جدة شريف رمزى، وليس صلاح ذو الفقار اعتبرهم صلاح أبناءه وكان يعاملهم بحنان كبير، وتشاركا الكثير من الاهتمامات منها السفر، والالتقاء بالأصدقاء ودام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته، وأوصى أبناءه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية، وفعلوا ما أوصاهم به.

أما عن الفنانة زهرة العلا، فتزوجت بعد صلاح ذو الفقار للمرة الرابعه لمدة استمرت طيلة 45 عامًا من المخرج الكبير حسن الصيفي، وقد توج ذلك الزواج بأن أنجبت الفنانة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي ابنتين. وظلت حياتها العائلية والفنية مستقرة حتى العام 1998، حينما انتهت من تصوير فيلم “أرض أرض” فقد قررت الاعتزال عقب إصابتها بجلطة، واستمرت بعيدة عن الفن حتى وفاتها في العام 2013.