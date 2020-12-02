مازال الوسط الفني يحمل العديد من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور ويتعرف عليها يوما بعد يوم للمرة الأولى.الجمهور لا يعرف أن الفنان أحمد فهمي كان له زوجتان قبل أن يرتبط بالفنانة هنا الزاهد. مفارقة غريبة ربطت بين الفنان المصري أحمد فهمي والفنان شريف رمزي، حيث ارتبط فهمي بشقيقة شريف رمزي، شهد رمزي، لفترة طويلة. ثم طلقها ليتزوج من إبنة الفنان حسين فهمي وطليقة الفنان شريف رمزي أيضاً.

فعن الزوجة الأولي لفهمي فهي :”شهد رمزي” إبنة المنتج ” محمد حسن رمزي” وشقيقة الفنان شريف رمزي، أحمد فهمي بدأت قصة حبه لشهد رمزي في بداية دخوله الفن، منذ فيلم «سمير وشهير وبهير»، ولكن العلاقة لم تدم، وانفصل الثنائي بعد ذلك لأسباب غير معروفة. أحمد فهمي اكتفى وقتها بقوله إن شهد ستظل دائما صديقته ووقف بجوارها بعد وفاة والدتها.

وعن زوجته الثانية “منة حسين فهمي” إبنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، وطليقة “شريف رمزي” الذي هو صديقه وشقيق زوجته الاولي، فمن المعروف أن شريف رمزي كان متزوج منذ سوات من منة حسين فهمي وظل معها لسنوات ولكن بعد فترة دبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق، أحمد فهمي ظل وحيدا لفترة، ولكنه مالبث أن وقع في حب منة حسين فهمي، طليقة الفنان شريف رمزي، وبالتالي تزوج منها. ولكنه انفصل عنها لتقلب العلاقه بينهما، ليتزوج بعد سنوات من زوجته الحاليه الفنانة هنا الزاهد .

زيجات “فهمي” المتعددة جعلت روّاد السوشيال ميديا، خاصة محبين هنا الزاهد يهاجمونه في البداية بشدة؛ خوفا من تكرار السنياريو المعتاد له، خاصة أن هنا الزاهد كانت حينها تبلغ من العمر 25 عاما و”فهمي” 38 عاما، ولكن الفارق العمري بينهم رغم تحدث البعض كثيرا أنه كبير؛ إلا أن “فهمي” أكد مرارًا وتكرارًا سواء من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدد من البرامج التي ظهر فيها أنه يحب هنا الزاهد ويويد الاستقرار وإنجاب أطفال من هذا الزواج.

وتحدثت هنا الزاهد في أحد البرامج، بأنها لا ترى في زواج “فهمي” قبلها مرتين عيب أو خطأ يجعلها تبتعد عنه، مؤكدة أنهما متفاهمان للغاية، كما أن أسرتها مرحبة بزواجها منه، كما ان أسرة “فهمي” تحبها وتسخر لها كل أسباب السعادة.

أحمد فهمي وزوجته الحالية الفنانة هنا الزاهد

وفي السياق الفنى، قرر الفنان المصري أحمد فهمي التغيب عن دراما رمضان 2021، لرغبته في التركيز بالسينما خلال الفترة المقبلة. وأكد مصدر إن فهمي متعاقد مع شركة سينرجي لمدة عامين دون تحديد تواريخهما، حيث اتفق مع مسؤوليها على عدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، مضيفاً أن الفنان يسعى لاستكمال تصوير فيلمه الجديد «دماغ عالية» منتصف ديسمبر المقبل، لعرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وأوضح المصدر أن الفنان أحمد فهمي أعجب بسيناريو “مسلسل الكابيتانو” الذي يجسد خلاله شخصية طيار جوي، ولكنه وضعه في قائمة الاختيار للمفاضلة بينه وبين عدد من المسلسلات الأخرى في دراما رمضان 2022، يُشار إلي أن آخر أعمال فهمي “مسلسل رجالة البيت”، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وويزو، ولطفي لبيب، وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



