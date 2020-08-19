تعرض المطرب المصري ” حسن شاكوش ” إلى موقف محرج أثناء إنهائه لإجراءات سفره بالمطار متوجها إلى تونس برفقة المطرب ” عمر كمال ” لإحياء عدد من الحفلات بها .

حيث نسى حسن شاكوش بطاقة الصعود إلى الطائرة والتي لا يُسمح للمسافر بالصعود إليها بدونها .

وعندما طلبت موظفة بالمطار منه إحضارها فوجئت به يرفع صوته عليها ويتشاجر مع من في المطار معتبرا أن هذا الطلب بمثابة عدم تقدير له .

وعندما تأكد حسن شاكوش من أنه لن يستطيع الصعود الى الطائرة بدون هذه البطاقة تواصل مع أحد أصدقائه وطلب منه أن يرسل إليه صورتها عبر تطبيق ” واتس آب ” .

وهو ما تم بالفعل وعندما أعطى الصورة للموظفة تم حل المشكلة وتمكن من الصعود للطائرة .

وفي التعليق الأول لحسن شاكوش بعد تلك الواقعة أكد وصوله إلى تونس وأنه في الفندق برفقة عمر كمال وفي أحسن حال ويستمتعان بأوقاتهما هناك .