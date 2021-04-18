تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب تم تصويره من جانب كومبارس مسلسل ” نسل الأغراب ” يكشف عن نهاية المسلسل وأحداث الحلقة الأخيرة قبل عرضها .

ويظهر في الفيديو المتداول حرق منزل ” عساف الغريب ” الذي يجسده الفنان ” أحمد السقا ” على يد رجال ” غفران الغريب ” الذي يجسده الفنان ” أمير كرارة ” .

وانتشرت أخبارا حول الفيديو المسرب بأن كومبارس المسلسل قصدوا نشره من أجل حرق الأحداث انتقاما من المخرج ” محمد سامي ” الذي كان قد اشتبك معهم من قبل أثناء التصوير وقام بطرد عدد منهم .

يذكر أن مسلسل نسل الأعراب من بطولة : أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وفردوس عبدالحميد ودياب ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش ومنة فضالي ومحمد مهران ومحمد جمعة وريم سامي وملك أحمد زاهر وهدير عبدالناصر وسلوى عثمان .. ومن تاليف وإخراج محمد سامي .