انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لل​إعلام​ية الكويتية ​نهى نبيل​ قبل 18 سنة وظهرت وهي تجلس وسط أطفال يشاركون في حلقة من برنامج “تلفزيون الأطفال” الذي تم عرضه في 2002.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تغييراً كبيراً قد طرأ على شكل الاعلامية المعروفة، ولفت البعض الى انها أجرت عمليات تجميل واضحة وتغيرت الكثير من معالم وجهها خاصة على صعيد أنفها الذي أصبح اصغر من قبل.

الجدير ذكره ان نهى ظهرت مؤخرا في فيديو وهي توبّخ ابنها بألفاظ خادشة للحياء، وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.



