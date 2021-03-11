كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن موقف طريف، وقع بينها وبين الفنانة فاتن حمامة خلال أول يوم تصوير مسلسل “ضمير أبلة حكمت” الذي عرض في مارس 1991، أي قبل حوالي 30 عامًا.

وقالت سميرة عبد العزيز في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم” على قناة cbc، إنها عملت في التدريس بعد تخرجها من كلية التجارة، حيث حرص والدها على أن تعمل كمعلمة فقدم أوراقها وبالفعل عملت في مدرسة لفترة.

أضافت أنها كانت في قمة سعادتها عندما عُرض عليها دورها في مسلسل “ضمير أبلة حكمت” حيث كانت تعتبر فاتن حمامة مثلها الأعلى فتقلدها في ملابسها، وفرحت لأنها ستشاركها العمل.

تابعت سميرة عبد العزيز أن أول جملة افتتاحية لفاتن حمامة هي “برحب بالبنات الجُدَد” فانزعجت سميرة من طريقة النطق الخاطئ لفاتن في كلمة “الجُدَد” والتي من المفترض أن تُنطق “الجُدُد”، فخجلت من مواجهة فاتن حمامة بخطأها في النطق فأخبرت المخرجة إنعام محمد علي أن تصحح لها النطق فلم تستطع أيضًا خجلا منها قائلة لسميرة “لا قولي لها أنتي”.

أوضحت عبد العزيز أنها ذهبت لفاتن حمامة وصححت لها نطق الكلمة فيما بينهما، فلمّا نطقتها بطريقة صحيحة التفتت إليها وقالت لها “صح يا سميرة”؟

يذكر أن مسلسل “ضمير أبلة حكمت” من بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، صلاح قابيل، سميرة عبد العزيز، عبلة كامل، سناء يونس، عايدة عبدالعزيز، يوسف شعبان، صابرين، نشوى مصطفى، جميل راتب، سوسن بدر، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إنعام محمد علي.