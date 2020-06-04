أيّدت محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء الموافق 4/6/2020، قراراً يفيد بحبس الفنان المصري “أحمد الفيشاوي”، لمدة عام كامل بسبب الامتناع عن سداد النفقات المستحقة الخاصة بإبنته “لينا”، وذلك بقرارها رفض المعارضة التي أقامها محامى الفيشاوي من حيث الموضوع .

وفي وقت سابق كانت المحكمة المصرية قد قضت بمعاقبة أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة عام فقط، وذلك في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي.

كما أن الفيشاوي قد أقام سابقاً دعوى قضائية ضد ابنته لمنعها من السفر، قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها لتدرس في لندن، متهمًا طليقته “هند الحناوي” في دعوته القضائية بالإهمال في رعاية ابنتهما. ولكن في نوفمبر الماضي، صدر حكم قضائي بإلغاء قرار منع لينا أحمد الفيشاوي من السفر، التي استقبلت الخبر بالبكاء فرحًا. وجاء الحكم في القضية التي حملت رقم 1183 لسنة 2019 بقبول التظلم المقدم من هند الحناوي والدة الفتاة شكلًا، وإلغاء الأمر الوقتي (المنع من السفر وترقب الوصول) واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره.

الفنان “أحمد الفيشاوي” وإبنته لينا

وفي سياق مُتصل بتلك الخلافات الأسرية، واجه الفنان أحمد الفيشاوى، انتقادات حادة بسبب عدم رعاية ابنته وتفرغه للنزاعات القضائية مع والدتها مهندسة الديكور، مما أثر سلبًا على نشأة ابنتهما، وما زاد من الهجوم مؤخرًا ضد الفيشاوى، احتفاله قبل أيام بعيد ميلاد إبنته ليليان من زوجته ندي الكامل، الذى ظهر فى صور وفيديو معها يشهد مظاهر إحتفاله بها وبهذه المناسبة السعيدة، بمشاعر أبوية حرم منها ابنته الكبري لينا .