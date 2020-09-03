لايزال ​​محمد وزيري​​ مدير أعمال الفنانة اللبنانية ​​هيفا وهبي​​ السابق، يخضع للتحقيق في التهم الموجهة إليه من وهبي بالإحتيال عليها وبالنصب بمبلغ 63 مليون جنية مصري، كما أنه أدخل السجن ولا يزال موقوفاً بعد تجديد حبسه لثلاث مرات كل منها لمدة 15 يوماً.

وفي آخر تطورات القضية، فقد تم تجديد حبس وزيري شهراً كاملاً ومنعه من السفر وفق قرار قاضي غرفة المشورة بمحكم الجيزة.

وقال بيان صادر عن المكتب القانوني للمحامي المصري ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للفنانة هيفاء وهبي، إن غرفة المشورة أمرت بتجديد حبس محمد وزيري شهراً، على ذمة التحقيقات، فضلا عن منعه من السفر بعد الاطلاع على جميع الأوراق في جلسة اليوم الأربعاء، كما أن قرار منع محمد وزيري من السفر صدر من جانب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي صباح اليوم، .

إشارة إلى أن حبس محمد وزيري يأتي على خلفية توجيه النيابة له تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر، وتم القبض على وزيري، في وقت سابق، بعد إثبات التهم الموجهة له من قبل محامي الفنانة اللبنانية.