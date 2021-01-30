تمّ تأجيل جلسة محاكمة ​منى السابر​ في القضية المقامة ضدّها من إبنتها الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ والتي تتهمها فيها بسرقتها.

وتداولت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي هذا الخبر، ولم يذكر موعد تحديد الجلسة الجديدة.



وكانت كشفت السابر سابقاً تفاصيل جديدة عن هذه أزمتها مع عائلة طليقها والد حلا المنتج محمد الترك، قائلةً:”يحاربوني في سمعتي وشرفي ويريدون يدمروني وينفوني من الدنيا، ويريدون الزج بي في السجن.. وأتمنى أن يضع القانون لهم حدًا.. وفي البداية كنت ألتزم الصمت حتى لا أثير الرأي العام، والمشلكة أنهم لم يتركوني في حالي، وصرت أتعرض للتهديد وحتى تم التشهير في سمعتي وشرفي، تم محاربتي بشكل عنيف وضاري”.