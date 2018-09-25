قرار روان بن حسين بالاعتزال يصدم الجمهور

أعلنت مدونة الموضة الكويتية روان بن حسين أنها سعيدة بما وصلت إليه من شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سن صغير وأنها لا مانع لديها بأن تعتزل السوشيال ميديا.

روان بن حسين التي طالما شاركت جمهورها من خلال صفحاتها الخاصة عبر السوشيال ميديا لأحدث إطلالاتها أو للتعبير عن أمر ما كشفت مؤخراً من خلال حوار حصري لمجلة لها أنها لا تمانع بأن تعتزل هذه القنوات والاهتمام والتركيز على العمل الخيري والاجتماعي خاصةً وأنها أنهت دراسة المحاماة مؤخراً

المصدر: lahamag.com : خاص- ما الذي يدفع روان بن حسين لاعتزال السوشيال ميديا وإغلاق حساباتها؟