بعد القبض علي سما المصري صباح يوم الجمعة، الموافق 24/4/2020 وبعد أمر النائب العام المصري “المستشار حماده الصاوي”، بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، يوم الأحد الموافق 29/4/2020 قراراً بتجديد حبس المصري 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات.

وجاء إلقاء القبض على سما المصري وتوجيه مجموعه من التهم إليها، كـ نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها في أوضاع مُخلة خادشة للحياء العام، وذلك عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وقيامها بأفعالٍ فاضحة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات بهدف ارتكاب الجرائم السابق ذكرها.

ويُذكر أنها بعد عرضها على النيابة العامة واستجوابها أنكرت جميع التهم المنسوبه إليها؛ نافية نشرها لأي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوة إلي الفجور والفسق، وما زالت التحقيقات مستمرة .