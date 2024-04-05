في تطورات “غير متوقعة”، ألغى الفنانان المصريان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز متابعتهما لبعض حبر حسابيهما على تطبيق “إنستجرام“، في خطوة لافتة بعد مرور نحو 3 أشهر على انفصالهما.

وتفاجأ متابعو الثنائي بالخطوة التي وصفوها بـ”السلبية” تجاه بعضهما، وقد أشارت تعليقات كثيرة إلى أنها جاءت عقب انتهاء فترة العدّة الشرعية بعد الطلاق.

إلغاء متابعة متبادل على “إنستجرام”

وعبر كثيرون عن استيائهم حيال ذلك، إذ كانوا يأملون على عودتهما إلى بعضهما في القريب العاجل إلا أنهما قاما بخطوة صادمة، على حد تعبيرهم.

انفصال الثنائي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير”.

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

أحدث أعمال العوضي

ويشارك أحمد العوضي في موسم مسلسلات رمضان 2024 الجاري بأول بطولة درامية مطلقه له من خلال مسلسل حق عرب المكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه “عرب السويركي” أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه “رياض الخولي” ومن هنا يبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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