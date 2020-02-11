قريبة دنيا بطمة تكشف حملها وتتحدث عن خطر الإجهاض

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجل في وقت سابق على هامش التحقيق الذي أجري مع الفنانة المغربية دنيا بطمة في إطار قضية حساب فضائح المشاهير الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وظهرت فيه عمة الفنانة حيث كشفت أنها حامل وأنها قد تجهض جنينها بسبب ما يحدث معها. وأثارت بهذا التصريح اهتمام الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن مدى صحة حمل دنيا وعن سبب إخفائها له.

كذلك ظهرت العمة في فيديو آخر دافعت من خلاله عن الفنانة وقالت إن إثبات ضلوعها في قضية الحساب لا يشرفها. وأضافت: “لو كانت مذنبة أنا ما يشرفنيش”.

وأفادت بأنها متأكدة مليار في المليار من براءة الفنانة وتابعت أن زوجة شقيقها أي والدة دنيا امرأة تتمتع بالأخلاق الحسنة.

ويشار إلى أن هذا الفيديو سجل أثناء توجه الفنانة إلى التحقيق معها برفقة شقيقتها ابتسام وقد واجهت أمام مركز التحقيق تظاهرة نسائية وتم وصفها من قبل بعضهن بالمجرمة.