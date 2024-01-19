عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” نشر مصفف الشعر أحمد منير، فيديو جديد، مع الفنانة إيمي سمير غانم.

وفي مقطع الفيديو أطلّت إيمي سمير غانم، مرتدية جاكيت رياضي باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

نيو لوك إيمي سمير غانم

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي سمير غانم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من اللون البينك الناعم للشفاه.

كما اختارت إيمي سمير غانم، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، كما قامت بقص الأطراف لتجديد شكلها.

إيمي سمير غانم نجمة تيك توك

اتجهت إيمي لتطبيق “تيك توك” وقامت بنشر العديد من الفيديوهات في بداية أغسطس الماضي، وحققت هذه الفيديوهات مشاهدات مرتفعة، وواحد منهم وصل إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

كان أول فيديو نشرته إيمي سمير غانم كانت على أغنية “اختياراتي” لأحمد سعد، ظهرت بشكل كوميدي بعدما وضعت شارب ولحية عن طريق “فلتر” في التطبيق.

“سوبر ميرو” آخر أعمال إيمي سمير غانم

الجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم تغيبت عن الفن مدة طويلة فكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو” الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩ .

شارك البطولة مع الفنانة إيمي سمير غانم عدد كبير من النجوم ومنهم حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان و النجم الكبير الراحل سمير غانم و‎ المسلسل من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى.

إيمي رزقت مؤخرًا بنجلها الأول فادي بعد زواج استمر أكثر من 5 سنوات، وطاردتها خلال هذه الفترة العديد من الشائعات الخاصة بحياتها الشخصية.

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