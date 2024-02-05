ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني خلال برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “cbc سفرة“، بشكل مختلف فاجأ جمهورها، حيث ظهرت بشعر قصير مع غرة أمامية، ليتسائل جمهورها ومحبيها عن شعرها ما إذا كان طبيعيا أم مستعار!

رضوى الشربيني في أحدث ظهور

حيث شاركت رضوى الشربيني جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، فيديو بقصة شعر مختلفة، أسهمت بتغيير شكلها بنسبة كبيرة.

واعتمدت بالطو باللون الأبيض مزود بياقة من الفرو الأبيض، بالتزامن مع انشغالها بسؤال المشاركات في برنامجها عن رأيهن بإطلالتها المغايرة لما كانت عليه سابقاَ، وعلقت على الفيديو قائلة : “أنا قلت اشمعنى.. التغيير حلو برضه يا رب يكون عجبكم”.

رضوى الشربيني

علي الجانب الأخر، كانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني، بعيد ميلادها الـ42، مؤكدة أن العمر مجرد “رقم” بالنسبة لها، ولا يؤثر على شخصيتها وحياتها، طالما تتمتع بروح الشباب.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

مهنتها السابقة

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

يذكر أن رضوى تقدم برنامجها “هي وبس”، والذى يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة “cbc سفرة“، على الهواء مباشرة.

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