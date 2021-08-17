حلت الفنانة السورية جومانا مراد وزوجها ربيع بسيسو ضيفين على الإعلامي مصطفى الآغا وأسرته، حيث غازلت زوجها أمام الجميع وعبرت عن مدى حبها له.

وقد نشر مصطفى الآغا ،عبر حسابه على “انستجرام”، مقطع فيديو جمعه بكل من زوجته مي الخطيب والفنانة جومانا مراد وزوجها المحامي ربيع بسيسو، وعبر الإعلامي السوري عن سعادته بتواجد النجمة السورية وزوجها في منزله، كما تبادل كل منهما حديث طريف حول القصص والأسرار التي تم الحديث عنها خلال الجلسة التي جمعتهم.

وقال مصطفى الآغا في الفيديو: “ربيع وجومانا زوجته أهلا وسهلا نورتونا قصص فظيعة تعرفنا عليها اليوم من الزوجين الحبيبين تعرفا على بعض في شنغهاي”، كما علق الإعلامي السوري على الفيديو قائلا: ” نورتنا النجمة والصديقة جومانا مراد وزوجها الرائع الدكتور المحامي ربيع بسيسو في منزلنا المتواضع في جلسة من العمر”.

بدورها وجهت جومانا مراد الشكر الى أسرة مصطفى الآغا على استضافتها هي وزوجها فقالت: “بشكل جاد كنا سعداء بالتواجد هنا والأكل الطيب والضيافة المميزة، وأحلى ناس”.

وحرص مصطفى الآغا على طرح سؤال بشكل طريف على الزوجين فقال: “الأسرار التي تعرفنا عليها اليوم ماذا نقول عنها كيف أحببت جومانا يا ربيع؟”. لترد جومانا مراد: ” لا تقول ذلك على الهواء”، لتعود بعد ذلك وتغازل زوجها برسالة رومانسية فقالت: “ربيع حبيبي وتاج راسي”.